video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لما نشرته "اليوم السابع".. وزير الرى يأمر بتطهير مصرف سلطان بالغربية

الإثنين، 19 مارس 2018 05:52 م
استجابة لما نشرته "اليوم السابع".. وزير الرى يأمر بتطهير مصرف سلطان بالغربية تطهير المصرف





الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان اضبط مخالفة كارثة بيئية تحاصر قريتين بالمحلة بسبب مصرف ملوث بالمحلة، أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تعليمات عاجلة للمهندس السيد شلبى رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف لسرعة بحث المشكلة التى تهدد حياة المواطنين.

وصدرت تكليفات من محمد الصاوى والمهندس أسامة خليل مدير عام صرف الغربية للمهندس أحمد زكى مدير هندسة صرف غرب المحلة والمهندس محمد عبد السلام مدير هندسة صرف بشبيش، بسرعة تنفيذ أمر تشغيل رقم ١٨ لتطهير مصرف سلطان بدء مقرر ٢٠١٨/٢/٢٥ والنهو المقرر ٢٠١٨/٣/٢٥ وذلك لحسم شكوى الأهالى.

 وتم إحضار المعدات من حفارات وجرارات وجارى تطهير المصرف ونقل النواتج إلى المقالب العمومية، وتم رفع مخلفات القمامة الموجودة بالمصرف وعلى الجسور والمحرر عنها محاضر مخالفة لأهالى قريتى ميت السراج ومحلة القصب.

 كما تم إصدار التعليمات بإزالة جميع مواسير الصرف الصحى التى تقوم بإلقاء الصرف الصحى بالمخالفة والصادر ضدها قرارات إزالة وجارى تنفيذ التعليمات حتى الانتهاء من إزالة كافة المخلفات من المجرى المائى وخطوط الصرف الصحى المخالفة.

كان "اليوم السابع" قد نشر مشكلة أهالى قريتى ميت السراج ومحلة القصب التابعتين لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والذين يعيشون وسط كارثة بيئية تهدد الأهالى بالأمراض المزمنة والأوبئة التى تنتشر خلال هذه الفترة، وقيام الأهالى بإلقاء المخلفات من القمامة وروث المواشى بالمصرف الذى يشق القريتين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. كارثة بيئية تحاصر قريتين بالمحلة بسبب مصرف ملوث.. صور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وزير الرى

قريه ميت السراج

المحله




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة