استجابة لما نشرته "اليوم السابع".. وزير الرى يأمر بتطهير مصرف سلطان بالغربية







الغربية – عادل ضرة

فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان اضبط مخالفة كارثة بيئية تحاصر قريتين بالمحلة بسبب مصرف ملوث بالمحلة، أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تعليمات عاجلة للمهندس السيد شلبى رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف لسرعة بحث المشكلة التى تهدد حياة المواطنين.

وصدرت تكليفات من محمد الصاوى والمهندس أسامة خليل مدير عام صرف الغربية للمهندس أحمد زكى مدير هندسة صرف غرب المحلة والمهندس محمد عبد السلام مدير هندسة صرف بشبيش، بسرعة تنفيذ أمر تشغيل رقم ١٨ لتطهير مصرف سلطان بدء مقرر ٢٠١٨/٢/٢٥ والنهو المقرر ٢٠١٨/٣/٢٥ وذلك لحسم شكوى الأهالى.

وتم إحضار المعدات من حفارات وجرارات وجارى تطهير المصرف ونقل النواتج إلى المقالب العمومية، وتم رفع مخلفات القمامة الموجودة بالمصرف وعلى الجسور والمحرر عنها محاضر مخالفة لأهالى قريتى ميت السراج ومحلة القصب.

كما تم إصدار التعليمات بإزالة جميع مواسير الصرف الصحى التى تقوم بإلقاء الصرف الصحى بالمخالفة والصادر ضدها قرارات إزالة وجارى تنفيذ التعليمات حتى الانتهاء من إزالة كافة المخلفات من المجرى المائى وخطوط الصرف الصحى المخالفة.

كان "اليوم السابع" قد نشر مشكلة أهالى قريتى ميت السراج ومحلة القصب التابعتين لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والذين يعيشون وسط كارثة بيئية تهدد الأهالى بالأمراض المزمنة والأوبئة التى تنتشر خلال هذه الفترة، وقيام الأهالى بإلقاء المخلفات من القمامة وروث المواشى بالمصرف الذى يشق القريتين.