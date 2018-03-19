استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يوفر شقة لأرملة طردت من مسكنها

جاء ذلك في استجابة عاجلة من المحافظ لما نشر على موقع اليوم السابع " تحت عنوان: "أسرة فى الشارع.. أرملة وابنتاها عجزن عن سداد الإيجار بسوهاج فطردن من الغرفة"، عن حالة المواطنة بخيتة بعد قيام صاحب العقار التى كانت تسكن فيه بطردها لتأخرها عن دفع الإيجار، وقامت مديرية التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بناء على تكليف المحافظ بالتنسيق مع جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية بجهينة الغربية بتدبير مكان إقامة لها هى وابنتيها بشكل دائم وسيقوم مسئولو التضامن بتوفير أثاث منزلى مناسب لها.

وقال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج أن بخيتة محمد عبد الرحمن أرملة وعمرها 45 عاما وتتقاضى معاشا قدره 413 جنيها شهريا من وحدة التضامن الاجتماعي بجهينة.