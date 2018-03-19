ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلىالإثنين، 19 مارس 2018 08:25 ص
حريق مبنى - أرشيفية
رويترز
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أعلن رجال الإطفاء فى الفلبين، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى حريق شب فى فندق بالعاصمة مانيلا ارتفع إلى خمسة بعد تأكيد مقتل شخصين آخرين وإخماد الحريق بعد يوم من اشتعاله، وكان كل الضحايا موظفين فى صالة القمار بالفندق.
وقال مكتب مكافحة الحرائق إنه مازال يتأكد من صحة تقرير قال إن شخصا آخر ممن نقلوا إلى المستشفى توفى أيضا. وأصيب عدة أشخاص فى الحريق.
وقال رجال الإطفاء إنه تمت مراجعة نحو 300 نزيل وأكثر من 70 موظفا بعد إجلائهم من فندق بافيليون بمانيلا مع اشتعال الحريق عبر عدة طوابق.
وأضاف رجال الإطفاء أن عدة طوابق من الفندق المؤلف من 509 غرف "دُمرت تماما" ولكن تحقيقاتهم مازالت لم تكتمل. والفندق مملوك لشركة ووترفرونت الفلبين.
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