ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين







كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.53%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.25%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.10%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى التعاملات على ارتفاع ليغلق بالقرب من 17,280 نقط وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة متأثراً بشكل رئيسى بصعود أسهم البنك التجارى الدولى، المجموعة المالية هيرميس و حديد عز، مضيفة أن المقاومة الثانوية القادمة للمؤشر هى 17,350 ثم 17,500 نقطة.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه على الجانب الآخر فأن مستويات الدعم الهامة هى 17,000 ثم 16,750 نقطة، ونصحت مباشر المتعاملين بالمتاجرة الحذرة مع مراعاة مستويات حماية الأرباح في جميع الأسهم.