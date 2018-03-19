اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 19 مارس 2018







كتب : حسام الشقويرى

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 19 مارس 2018 حيث شهدت الإعلان عن إنشاء صندوق سيادى قادر على تحويل مصر إلى دولة غنية و مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن المهرجان الرابع للتمور بسيوة 2018 و"تصديرى مواد البناء": ارتفاع صادرات مصر من الحديد لتركيا 230% يناير الماضى .

وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون بصندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه.

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، قد أعلن خلال حقبته الوزارية، عن إنشاء الصندوق السيادى أملاك، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

إلا أن وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، قالت خلال يونيو الماضى فى حوار لـ "اليوم السابع": "ندرس الآن نماذج أكثر من دول كثيرة ونراجع مع مستشارين دوليين الأهداف المطلوبة من إنشاء كيان لإدارة إصول الدولة وكيفية تحقيق الأرباح من وراء هذه الأصول.. ولا نريد أن نتعجل باختيار نموذج قد لا يحقق المطلوب منه".

مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن المهرجان الرابع للتمور بسيوة 2018

وقعت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلة لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى مذكرة تفاهم بشأن تنظيم مهرجان التمور المصرية الرابع بسيوة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2018 .

وأوضحت المهندسة حنان الحضرى، أن إقامة هذا المهرجان للعام الرابع على التوالى يأتى نتيجة للنجاح الهائل، الذى حققه المهرجان خلال دوراته الثلاثة السابقة منذ عام 2015، ورعاية رئيس الجمهورية للمهرجان فى دورتيه الثانية والثالثة، ودور المهرجان فى دعم قطاع التمور ليس فقط فى سيوة ولكن على مستوى الجمهورية، حيث ساهم المهرجان فى تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومى، ومنح سيوة شهادة الإرث الزراعى العالمىGIAHS ، ومنح 160 مزارع من سيوة مؤخرا شهادة الزراعة العضوية.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد بادرت إلى إصدار وتفعيل استراتيجية قومية للنهوض بقطاع التمور بمصر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث بدأ تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية بالمشروع الممول بمعرفة الفاو لتقديم الدعم الفنى على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور والجارى تنفيذه حاليًا بسيوة والوادى الجديد والواحات البحرية، إلى جانب قيام وزارة التجارة والصناعة بتأهيل 5 مصانع بسيوة وحصولهم على شهادة أيزو 22000 وشهادة حلال فضلًا عن تقديم الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا لإنشاء 4 مصانع جديدة للتمور بسيوة، و8 مصانع بمناطق أخرى إلى جانب مضاعفة القدرات التخزينية لتمور سيوة.

"تحديث الصناعة" يوقع عقدا مع تحالف دولى لإنشاء مدن نسيجية بمحافظات مصر

وقع المهندس أحمد طه برعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عقد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط العام وخارطة الطريق لإنشاء عدد من المدن النسيجية فى محافظات مصر، والتى سوف يقوم بإعدادها تحالف دولى ممثل فى شركة Gherzi Engineering Zurich LTD مع شركة CTMTC الصينية ويقوم البنك المركزى المصرى بتمويل تكلفة اعداد الدراسة.

وقال المهندس أحمد طه، اليوم الإثنين، فى تصريحات له، إن العقد يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية القومية للصناعات النسيجية "رؤية 2025" والتى تهدف الى خلق مليون فرص عمل جديدة وجذب استثمارات بقيمة 13.5 مليون دولار والوصول بحجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار.

"تصديرى مواد البناء": ارتفاع صادرات مصر من الحديد لتركيا 230% يناير الماضى

ارتفعت صادرات مصر من الحديد إلى تركيا بنسبة 230 % خلال شهر يناير 2018، لتسجل 3.6 مليون دولار مقابل 1.106 مليون دولار خلال يناير 2017 وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء.

وقال التقرير، إن إجمالى صادرات مصر من الحديد الصلب خلال يناير 2018 تراجعت بنسبة 7 %، لتسجل 50 مليون دولار مقابل 54 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى.

وكشف التقرير تراجع صادرتنا إلى إيطاليا 11 % وإسبانيا 31 % ولسوريا انخفض 55 % ولبنان 54 % وتراجعت صادرات الحديد إلى أوغندا 58 % وللهند 59 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحديد إلى الأردن خلال شهر يناير 93 %، لتسجل 5.1 مليون دولار، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات مصر إلى السودان 17 % لتسجل 4.8 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار.

كما كشف التقرير ارتفاع صادرات الحديد إلى أمريكا بنسبة 22 % خلال يناير 2018 لتسجل 3.9 مليون دولار مقابل 3.2 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما زادت صادرتنا إلى السعودية مسجلة 2.7 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار بنسبة زيادة 120 %.

بلومبرج: البنوك الصينية تمول 85% من مشروع برج العاصمة الإدارية

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على مشروع بناء أعلى برج فى أفريقيا والذى سيتم فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت بلومبرج عن مسئول رفيع المستوى بشركة هندسة البناء الصينية الحكومية قوله، إن البنوك الصينية ستقدم 85% من التمويل المطلوب للمشروع الذى تصل إجمالى تكلفته إلى 3 مليار دولار، والذى تقوم الشركة بتطويره مع وزارة الإسكان المصرية المسئولة عن نسبة الـ 15% الباقية من تكلفة المشروع.

وقال زاهو كيانج، نائب المدير العام للشركة الصينية فى مصر، إن شركته تتفاوض مع عدد من المتعاقدين المحليين لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية.

وستحصل مصر على فترة ما بين 36 إلى 42 شهر، لإكمال بناء البرج قبل البدء فى رد القرض على 10 سنوات، حسبما قال مساعد وزير الإسكان خالد عباس.

ولا يزال يجرى التفاوض على شروط القرض، لكن من المتوقع أن يكون معدل الفائدة بين 2 إلى 3% مضيفا أن حصة وزارة الإسكان مدعوة أيضا بضمان سداد سيادى.

وزيرة السياحة تصدر قرارا بمد عمل لجان تسيير الاتحاد 3 شهور والغرف شهرين

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا رقم 279 لسنة 2018، بمد عمل لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 51 لسنة 2018 لمدة 3 شهور تبدأ اليوم، لانتهاء مدتها.

تضمن القرار، مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بذات القرار لمدة شهرين اعتبارا من اليوم.