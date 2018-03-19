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الإثنين، 19 مارس 2018 05:07 م
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اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبى على حل "مؤقت" بشأن الحدود مع إيرلندا

الإثنين، 19 مارس 2018 03:49 م
اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبى على حل "مؤقت" بشأن الحدود مع إيرلندا الاتحاد الاوروبى - أرشيفيه





(أ ف ب)
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اتفقت لندن مع الاتحاد الأوروبى على حل "مؤقت" لمسألة الحدود مع إيرلندا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اعتبرته غير مقبول قبل عدة أسابيع فقط.

وقال كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف بريكست ميشال بارنييه "اتفقنا اليوم على أن الحل المؤقت يجب أن يشكل جزءا من النص القانونى لاتفاق الانسحاب".

وينص الاتفاق المؤقت بشأن وضع الحدود مع جمهورية ايرلندا على أن تبقى إيرلندا الشمالية الخاضعة لسلطة لندن ضمن الاتحاد الجمركى التابع للتكتل فى حال لم يتم التوصل إلى حل أفضل، وأفاد الطرفان أن المسألة الشائكة ستحتاج إلى محادثات إضافية ليتم حلها.

ويصر الاتحاد الأوروبى على أن أى اتفاق يجب أن يضمن عدم وجود "حدود فعلية" بين إيرلندا، العضو فى التكتل، وايرلندا الشمالية مشيرا إلى أن ذلك قد يشكل خطرا على اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998 وأنهى عقودا من العنف الطائفى فى المنطقة.

وكانت ماى قالت قبل عدة أسابيع إنه "لا يمكن لأى رئيس وزراء القبول إطلاقا" بالخطة التى اعتبرت آنذاك أنها ستقوض وحدة بريطانيا الدستورية وتؤدى إلى رسم حدود بين ايرلندا الشمالية وبقية أراضى المملكة المتحدة.

من جهته، قال وزير الخارجية الايرلندى سايمون كوفينى الذى التقى بارنييه فى بروكسل الاثنين إن "مفاوضات بريكست تحرز تقدما".


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