اتفاق بين الاتحاد الأوروبى ولندن على بنود المرحلة الانتقالية بعد بريكست







رويترز

أعلن ميشل بارنييه كبير مفوضى الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أن الاتحاد توصل لاتفاق على فترة انتقالية مع بريطانيا فى إطار انسحابها من التكتل الأوروبى.

وأشارت لجنة بريكست فى البرلمان البريطانى، أمس الأحد، إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبى بسبب وجود مسائل أساسية عالقة فى المفاوضات ينبغى حلها.

وأفادت "لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبى" التابعة للبرلمان أنه تم "تحقيق تقدم ضئيل" فى مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019، أى بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن فى 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التى تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهى المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول اكتوبر.