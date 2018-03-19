اتحاد المهن الطبية: سلفة 40 مليون جنيه للنقابات الأربعة لتطوير أنديتهم

اتحاد المهن الطبية: سلفة 40 مليون جنيه للنقابات الأربعة لتطوير أنديتهمالإثنين، 19 مارس 2018 08:00 ص
دار الحكمة مقر نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد بدوى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، إنه تم الموافقة على طلب نقابة الأطباء البيطريين بمنحها سلفة 10 مليون جنيه، للانتهاء من أعمال نادى العجوزة الخاص بأعضائها، وتطوير مركز التدريب الخاص بها فى الأزبكية.
وأوضح "بدوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد وافق أيضا على منح نفس السلفة للثلاث نقابات الأعضاء "الأسنان، والصيادلة، والأطباء"، موضحا أن نقابة الأسنان ستحصل على السلفة للانتهاء من نادى الدقهلية، ونقابة الأطباء يرغبون فى تطوير الباخرة الخاصة بهم فى البحر الأعظم، والصيادلة للانتهاء من بناء نادى النقابة فى البحر الأعظم.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن السلفة بفائدة 4%، ويتم سدادها خلال 5 سنوات.
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