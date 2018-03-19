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اتحاد المصريين فى الخارج يشيد بالملحمة الوطنية بانتخابات الرئاسة بالخارج

الإثنين، 19 مارس 2018 01:09 م
اتحاد المصريين فى الخارج يشيد بالملحمة الوطنية بانتخابات الرئاسة بالخارج الانتخابات الرئاسية بالخارج





كتب محمود راغب
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أشاد الاتحاد العام للمصريين بالخارج برئاسة  المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس الإدارة بالملحمة الوطنية التى عزفها أبناء الوطن فى الخارج بمشاعر الولاء والانتماء والوطنية الصادقة والتى تجلت فى الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع للاستحقاق الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، لاختيار رئيس مصر.

كما ثمن الاتحاد الجهود الكبيرة للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التى قدمت كل التسهيلات ممثلة في تبسيط الإجراءات وتوفير أجهزة بيانات ساهمت في تمكين أبناء مصر في الخارج من آداء حقهم الدستوري وواجبهم الوطنى.

كما وجه الشكر لوزارة الخارجية ممثلة فى السفير سامح شكرى؛ وزير الخارجية والسفير حمدى لوزة المشرف على انتخابات المصريين فى الخارج والسفراء والقناصل والعاملين بسفارات قنصليات مصر بشتى عواصم العالم على دعمهم وعملهم المتواصل ليلًا ونهارًا من أجل تسهيل مهمة آداء المصريين بالخارج لأصواتهم.

وأشاد الاتحاد أيضا بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، لمجهوداتها الكبيرة في التوعية وتحفيز المصريين على المشاركة من خلال الرحلات التي قامت بها للدول ذات الكثافة الكبيرة للمصريين، وتذليل كافة العقبات والرد على استفسارات المصريين بالخارج من خلال غرفة عمليات الوزارة.

ووجه الاتحاد العام للمصريين في الخارج رسالة تقدير للإعلام المصري الرسمي والخاص وجميع القنوات الفضائية والصحف والوكالات المصرية والعربية والأجنبية على مجهوداتهم لإظهار الصورة الواقعية الجميلة للانتخابات على مدى أيامها الثلاث.

كما أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بغرفة العمليات التي دشنها الاتحاد بمقره برئاسة المهندس اسماعيل أحمد علي؛ رئيس الاتحاد وعضوية الأمين العام للاتحاد علاء سليم، ود. سعيد المغربي؛ المشرف العام على غرفة العمليات، وابراهيم جنينه عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسين الناظر؛ المستشار الإعلامي للاتحاد العام للمصريين في الخارج، وهويده الأمير؛ رئيسة لجنة العلاقات العامة والخارجية بالاتحاد، ومحمود خيري المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد غباشي المدير المالي والإداري والتي عملت على مدار 24 ساعة طوال الانتخابات، وبذلت جهود كبيرة في التواصل مع ابناء الوطن في الخارج، والرد على استفساراتهم والعمل على حل المشكلات سريعًا، واستقبال التقارير والفيديوهات والصور من ممثلي وأعضاء الاتحادات بالعواصم والمدن العالمية وبثها لكل الفضائيات ووسائل الإعلام.

وقال المهندس اسماعيل أحمد على، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد بمجلس إدارته وأعضائه يتقدم بكل الشكر والتقدير والعرفان لجميع الزملاء والزميلات أعضاء الاتحاد علي مستوي العالم ولرؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية والروابط والأندية والجاليات ورموز العمل العام الذين ساهموا مساهمة كبيرة ولم يبخلوا بالعرق والجهد والوقت والمال في سبيل إنجاح عملية الانتخابات الرئاسية ، مساندة لمسيرة التنمية في مصر، والزملاء من أعضاء غرفة عمليات انتخابات المصريين بالخارج والسفارات المصرية والإعلام وكل فرد ساهم في إظهار معدن مصر هذه الصورة الحضارية لمصر والمصريين.

ومن ناحيته أبدى علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج سعادته الكبيرة بنجاح عملية التصويت التي مرت بسلام وأمان بفضل تلاحم أبناء مصر ووقوفهم صفًا واحدا لنصرة وطنهم، مؤكدًين العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم. وأضاف "سليم" : أشكر الجميع وأؤكد أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يجدد العهد بأن يكون مظلة لكل مصري في الخارج، ويدعو الجميع لفتح صفحة جديدة نسطر بها تاريخًا جديدًا لبلادنا بمحبتنا وتكاتفنا.


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