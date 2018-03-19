اتحاد المستثمرين يطالب نقيب المهندسين باستحداث تخصصات جديدة بكليات الهندسة







كتب هانى الحوتى

طالب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، هانى ضاحى نقيب المهندسين، بالتدخل لدى الجامعات لاستحداث تخصصات جديدة بكليات الهندسة تتناسب مع سوق العمل، وتطوير خريجى الهندسة لرفع كفائتهم من خلال التدريب العملى خلال فترة الدراسة، وربط المناهج بالواقع العملى.

وقال فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع هانى ضاحى مساء اليوم الاثنين، إن نقابة المهندسين أمامها تحديات كبيرة بجانب الدور الذى أعلن عنه هانى ضاحى فور توليه رئاسة النقابة وهو تقديم المشورة لمشروعات الدولة، مضيفا أن أبرز تلك التحديات وهو توفير مهندسين بتخصصات محددة، واحتاج شخصيا بشركاتى 22 مهندس تصميم، كما نحتاج من النقابة مهندسين مدرfين وفقا لأحدث النظم العالمية، ويتم تقييم فترة تدريبهم.

ومن جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية بدأت منذ 10 سنوات مبادرة "ربط الصناعة بالجامعات"، للاستفادة من الأخيرة فى البحث العلمى فى تطوير الصناعة مقابل الاستفادة من الصناعة فى التدريب العملى، مضيفا أنه من خلال تلك التجربة، ظهرت 3 نتائج وهى أولا استحداث تخصصات جديدة فى كليات الهندسة تتناسب مع العصر الحالى، إذ يجب استحداث تخصصات تتناسب مع صناعات جديدة مثل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع: وثانيا ضرورة تدريب المهندسين خلال فترة الدراسة الجامعية خاصة فى العام قبل التخرج على أن تخصص درجات للطلبة وفقا لتقييم أدائه خلال التدريب، وتم الاتفاق مع عدد من الجامعات على إرسال قائمة بالأسماء وتوزيعها على المصانع وفقا لتخصصاتهم، وثالثا اختيار مشروعات تخرج للطلبة تخدم الصناعة ومشروعات التنمية، مشيرا إلى أهمية زيادة المعاش الذى يصرف للمهندس بعد التقاعد.

فيما أكد عدد من أعضاء جمعيات المستثمرين، المشاركين بالاجتماع استعدادهم لتوفير فرص تدريب لدارسى الهندسة.