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اتحاد العمال ينظم اليوم مؤتمرًا للدعوة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة بكثافة

الإثنين، 19 مارس 2018 01:00 ص
اتحاد العمال ينظم اليوم مؤتمرًا للدعوة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة بكثافة جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر





كتب - محمود راغب
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يشهد عدد من أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وممثلو المجتمع المدنى المؤتمر العمالى الحاشد الذى يعقد اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى باتحاد العمال لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.
 
وسيستعرض المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة الحشد الجماهيرى للتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى وتكليف رؤساء النقابات العمالية والاتحادات الفرعية بالمحافظات بالتواجد داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية لتوفير كل وسائل الحشد والتيسير على المواطنين خلال الأيام الثلاث.
 

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