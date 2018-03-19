"إيكونومست" تلقى الضوء على إذاعة "شمس راد" التونسية للمثليين فى العالم العربى







كتبت رباب فتحى

ألقت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على افتتاح إذاعة "شمس راد" أول إذاعة للمثليين جنسيًا فى تونس على الإنترنت، والتى تهتم بقضايا المثليين فى تونس والعالم العربى بتمويل من السفارة الهولندية بتونس.

وقالت "الإيكونومست"، إن هذه الإذاعة التى بدأت تبث فى ديسمبر الماضى هى الأولى من نوعها فى العالم العربى، موضحة أن الإذاعة تبث لمدة 6 أيام فى الأسبوع وتصل إلى جمهور مكون من 10 آلاف شخص فى 15 دولة، ونقلت "الإيكونومست" عن منير باتور من الإذاعة قوله إن الهدف خلق مساحة للحديث عن قضايا المثليين والمتحولين لا تخضع "لسيطرة الأئمة".

وأشارت المجلة إلى بوحديد بالهادى، الناشط الحقوقى فى هذا المجال، وقالت إنه تعرض للهجوم من قبل المتشددين الإسلاميين فى منزله بتونس، كما تعرض للضرب تحت أعين رجل شرطة، موضحة أنه تعرض لآلاف التهديدات والإهانات على الإنترنت بعد مساعدته لإطلاق هذه الإذاعة.

وقالت المجلة إن تونس فى طليعة حقوق المثليين بالعالم العربى، وهى الدولة الوحيدة بشمال إفريقيا التى لديها جماعات مشروعة تركز على قضايا المثليين.