إيطاليا تصادر سفينة منعت إعادة مهاجرين إلى ليبيا







روما (رويترز)

قالت منظمة خيرية إن محكمة إيطالية أمرت بمصادرة سفينة تابعة لها بتهمة أن طاقمها ساعد مهاجرين غير شرعيين بإنقاذ أكثر من 200 مهاجر من زوارق قبل أن يتحرك حرس السواحل الليبى لإعادتهم إلى أفريقيا.

وتلقى القضية الضوء على المواجهة المشحونة للغاية بين المنظمات الإنسانية التى تسعى لإنقاذ الأرواح فى البحار المفتوحة والسلطات الأوروبية التى تحاول تقليص أعداد من يقدمون على الرحلة الخطرة.

وقال حرس السواحل الإيطالى إن المنظمة الخيرية الإسبانية (بروأكتيفا أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين من زوارق مطاطية غير آمنة فى المياه الدولية على مسافة 117 كيلومترا من الساحل الليبى يوم الخميس الماضى.

وأضاف أن المنظمة تجاهلت أوامر بالابتعاد من حرس السواحل الليبى المسئول عن انتشال المهاجرين فى هذه المنطقة من البحر.

وأصدرت بروأكتيفا تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر صبيا جالسا فى حجر والده على سفينتها. وقال أوسكار كامبس مؤسس المنظمة الخيرية على تويتر "ما كان ليغفر لنا لو أعدناه إلى الجحيم"، وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين يواجهون ظروفا صعبة فى ليبيا.

وقالت المنظمة إنها نقلت المهاجرين إلى جزيرة بوتسالو فى صقلية يوم السبت.

وقالت محامية المنظمة روزا إيمانويلا لو فارو إن محكمة على الجزيرة أمرت فى اليوم التالى بمصادرة السفينة للاشتباه فى أن ثلاثة من العاملين لدى برواكتيفا، منهم قبطان السفينة وكامبس، يديرونها فى إطار منظمة إجرامية تدعم الهجرة غير الشرعية.

وقالت لو فارو فى اتصال هاتفى مع رويترز "المحكمة تقول إن بروأكتيفا انتهكت اتفاقا دوليا". لكنها نفت ارتكاب أى مخالفة.

وأضافت "هذا اتفاق أبرم مع الحكومة الليبية ليس لدى أوبن آرمز علم به. لم يتم إبلاغ أوبن آرمز على الإطلاق بأن هذه منطقة إنقاذ يتولى المسئولية فيها الليبيون".

وهذه هى المرة الثانية التى تصادر فيها إيطاليا سفينة إنقاذ. فقد تحفظت على السفينة الألمانية لوفينتا فى أغسطس آب بسبب اتهامات بمساعدة مهاجرين غير شرعيين. ونفت منظمة الإنقاذ البحرى الألمانية (يوجيند ريتيت) الاتهامات وتسعى لاستعادة السفينة.