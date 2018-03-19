إصلاح انهيار طريق 801 بكفر البطيخ

إصلاح انهيار طريق 801 بكفر البطيخالإثنين، 19 مارس 2018 07:23 م
إصلاح إنهيار طريق 801
دمياط عبده عبد البارى
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صرح محمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط أنه تم الإنتهاء من إصلاح إنهيار جانب طريق ٨٠١ بالرياض مركز ومدينة كفر البطيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط .
واكد المرسى أنه تم عمل ترميم وصيانة الإنهيار بجانب الطريق٨٠١ بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ وإعادة السير بالطريق.
واكد المرسى أنه تم عمل ترميم وصيانة الإنهيار بجانب الطريق٨٠١ بقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ وإعادة السير بالطريق.
وكان جانب طريق ٨٠١ بقرية الرياض التابعه لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط قد تعرض للإنهيار صباح اليوم للانهيار.
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