إصابة 4 أشخاص فى تصادم قطارين بولاية كنتاكى الأمريكية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم قطارين بولاية كنتاكى الأمريكيةالإثنين، 19 مارس 2018 11:52 ص
تصادم قطارين فى أمريكا ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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أصيب أربعة أشخاص فى أمريكا جراء تصادم قطارين وخروجهما عن مسارهما بمدينة جورجتاون بولاية كنتاكى الأمريكية.
وذكرت شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الحادث وقع فى وقت متأخر من الليل، وأنه تم إجلاء السكان من المنطقة المحيطة بسبب تسرب مادة غير معروفة جراء الصدام واشتعال النيران.
وأشارت إلى أن السلطات سمحت للسكان بالعودة إلى منازلهم،وأنه جارى التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
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