إصابة 22 سائحا بلغاريا فى انقلاب أتوبيس سياحى بمرسى علم

إصابة 22 سائحا بلغاريا فى انقلاب أتوبيس سياحى بمرسى علمالإثنين، 19 مارس 2018 12:15 م
إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب 22 سائحًا فى انقلاب أتوبيس سياحى بطريق مرسى علم إدفو، وتم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .
من جانبه أكد اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، لـ"اليوم السابع"، على أن السائحين المصابين بلغاريين الجنسية، وحالتهم جميعا مستقرة وما بين كسور وسحجات مختلفة بالجسم، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .
وكان ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد انقلاب أتوبيس سياحى بطريق مرسى علم إدفو بالكيلو 110 وتبين أن كان يقل مجموعة سياح بلغاريين وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى.
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