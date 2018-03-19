إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها سم فئران فى المنوفية

اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .
وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى " ش . س . ا " 26 سنة، ربة منزل ومقيم دائرة مركز تلا مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم " .
بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بقيامها بشراء سم فئران للقضاء على الفئران بالمنزل وتناولته عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية .
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1548 إدارى مركز تلا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .
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