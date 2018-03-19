إصابة ربة منزل بالتسمم لتناولها سم فئران فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران عن طريق الخطأ بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ‏باستقبال مستشفى الشهداء المركزى " ش . س . ا " 26 سنة، ربة منزل ومقيم دائرة مركز تلا ‏مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم " .

بالانتقال ‏والفحص وسؤالها قررت بقيامها بشراء سم فئران للقضاء على الفئران بالمنزل وتناولته عن طريق الخطأ ونفت الشبهة الجنائية ‏‏.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1548 إدارى مركز تلا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة ‏‏. ‏