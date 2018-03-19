إسماعيل عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس الأكاديمية العربية الاستشارى للصناعة







كتب رضا حبيشى

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى حرصه أن تكون الأكاديمية صرحاً تعليمياً عالمياً للتعليم البحرى والجامعى فى مختلف التخصصات بالمطابقة مع المعايير الدولية فى التعليم والبحث العلمى والابتكار والتدريب والوفاء بمسئولياتها المجتمعية حتى تظل بيت الخبرة العربى المتميز.

وعقد مجلس الأكاديمية الاستشارى للصناعة اجتماعا برئاسة إسماعيل عبد الغفار بحضور البروفسير تكاشى نكازاوا المدير التنفيذى للاتحاد الدولى للجامعات البحرية باليابان، والدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية والدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع والدكتور يسرى الجمل وزير التعليم الأسبق والدكتورة إيمان مرسى مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب.

وقال "عبد الغفار": حرصنا منذ البداية على أن تكون الأكاديمية صرحاً عالمياً لكى تصبح الاختيار الأول للتعليم إقليمياً، وهو جعلها تتقدم بمئات المراكز فى الترتيب العالمى للجامعات حيث حققت الأكاديمية قفزة ونقلة نوعية فى ترتيبها بين جامعات العالم لتحتل المرتبة 2423 بعد أن كانت فى المرتبة 5584 عاما 2011 طبقا للتصنيف العالمى للجامعات ويبوماتريكس والذى يضم اكثر من 27 الف جامعة على مستوى العالم، والمركز الـ 48 من بين 987 جامعة عربية طبقا للتصنيف نفسه والمركز الثانى على مستوى الجامعات غير الحكومية فى مصر.

وأشار"عبد الغفار" أن الأكاديمية حصلت على العديد من الإعتمادات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا تشارك فى مشروعات التخرج المحلية والدولية مثل المسابقة الدولية للغواصات الالية ومسابقات اولمبياد المعلوماتية ومسابقة IBM.

وأشار عبد الغفار إلى أنشئت كلية الهندسة والتكنولوجيا مركزاً لتبنى ودعم الأفكار والمشاريع الإبداعية المتميزة لتكون نواه لمشروعات فى ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الأكاديمية تتميز بالتفاعل المستمر بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من حيث الاشتراك فى الانشطة العلمية مثل IEEE Student Arab Academy Chapter والتى حصلت الأكاديمية من خلالها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه تقديراُ من الأكاديمية لأهمية المسئولية المجتمعية وتفعيلاً لدورها انشئت كياناُ خاصاُ للتدريب وخدمة المجتمع يتمثل فى نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع ومساعد رئيس الأكاديمية للتدريب وكذلك وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وبذلك تكتمل الاضلاع الثلاثة للأكاديمية كمؤسسة تعليمية كبرى من حيث التعليم والدراسات العليا وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن الأكاديمية تعتبر بيت خبرة للاستشارات الهندسية عن طريق المركز الهندسى الذى يسهم فى حل بعض المشكلات التى تواجه المجتمع.

كما تتميز الأكاديمية بالعديد من الأنشطة الرياضية إلى جانب تبنيها ورعايتها للأبطال الرياضيين اصحاب الميداليات الأولمبية وبطولات العالم وكذلك ترعى الإبداعات الفنية والثقافية للطلبة وتتميز بنشاط اجتماعى متميز ودعم المستشفيات وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى مشاركة الأكاديمية فى مشروع القمر الصناعى التعليمى مشروع بين الجامعات تحت إشراف الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وطلبة قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، كما تشارك الأكاديمية بالتعاون مع هيئة فى تحالف القمر التجريبى لتطوير تكنولوجيا الأنظمة الفضائية الذى يهدف لتوطين صناعات الفضاء لإنتاج وحدات قادرة على العمل فى البيئة الفضائية.

من جانبه قال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى صاحبة دور رائد فى العملية التعليمية وتطويرها فى مصر وليس فى الإسكندرية فقط.

وأضاف سعودى: لى كل الشرف بالدعوة الكريمة لحضور مجلس الأكاديمية الاستشارى وسط هذه الكوكبة من أصحاب الهمم والدور الوطنى معرباً عن سعادته بالتواجد، وقال: زادت ساعدتى بعد الاطلاع على برنامج المجلس والمحاضرات المتعلقة بالتنمية المستدامة خاصة فى ظل الدور الذى تقوم به الأكاديمية.

وبدورها رحبت الدكتورة إيمان مرسى مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب بالحضور وقالت : يسعدنا ويشرفنا حضوركم فى مجلس الأكاديمية الاستشارى للصناعة، ذلك المجلس الذى وصفته بأنه حلقة الوصل بين المنشآت الصناعية والشركات من خلال منظومة متكاملة فى جميع التخصصات، تعبر عن تكامل الكيانات فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقالت أن المجلس الاستشارى للصناعة هو نتاج تضافر جميع الكيانات بالأكاديمية، ويسعدنا حضور ممثلى 102 شركة فى مختلف التخصصات، وأوضحت أن لقاء اليوم ليس بجديد فلكل كلية مجلس استشارى خاص بها واجتماع اليوم يأتى فى إطار حرص الأكاديمية على التكامل بين كل الكيانات لمناقشة المشروعات المشتركة.

ونوهت بأن اجتماع اليوم يناقش عدة موضوعات من بينها حلق فرص عمل جديدة، وتوفير فرص عمل لخريجى الأكاديمية، وقالت أن الخريج هو المنتج الرئيسى للأكاديمية ولذلك حرصنا على تواجد عينة من مشروعات تخرج الطلاب فى مختلف التخصصات لكى تعكس مستوى خريجى ذلك الصرح العلمى الكبير.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تسعى لتقديم خريج متميز من خلال توفير فرص تدريبية بالمؤسسات التعليمية محلياً ودولياً حيث أنها توفر نحو 4 آلاف فرصة تدريب داخلى، وما يقرب من 300 فرصة تدريب دولى من خلال اتفاقيات مبرمة مع جامعات دولية.

من ناحية أخرى قام رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بتكريم الدكتور حسين صعوب وزير النقل الأردنى السابق لحصوله على درجة الدكتوراه من الأكاديمية، كما تم تكريم مدير ميناء طرابلس الدكتور أحمد تامر.