إسرائيل: الاشتباه فى ضلوع موظف بقنصلية فرنسا فى تهريب أسلحة للفلسطينيين







رويترز

قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت فرنسيا يعمل فى القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه فى تهريبه أسلحة للفلسطينيين.

وقال جهاز الأمن الداخلى (شين بيت) فى بيان بالعبرية إن الفرنسى استخدم سيارة تابعة للقنصلية للتهرب من التفتيش الأمنى الإسرائيلى ونقل 70 مسدسا وبندقتين هجوميتين عبر معبر اريز على الحدود بين إسرائيل وغزة للضفة الغربية خمس مرات على الأقل.

بينما أكد مسؤول أمنى إسرائيلى أن موظف القنصلية الفرنسية المحتجز بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين كانت دوافعه مالية.

من جانبها قالت السفارة الفرنسية في إسرائيل إنها تأخذ قضية التهريب بجدية وتتعاون مع السلطات الإسرائيلية

ومثل موظف فرنسى فى القنصلية العامة لبلاده فى القدس، كانت أوقفته السلطات الاسرائيلية قبل أسابيع، أمام محكمة للاشتباه بارتكابه أفعال ذات طابع أمنى، بحسب ما اعلنت مصادر قريبة من الملف.

وسيحدد قاض فى محكمة بئر السبع (جنوب) الاثنين التهم الموجهة الى فرنسى فى العشرينات من العمر يعمل فى القنصلية العامة لفرنسا فى الاراضى الفلسطينية اى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب ما افادت المصادر.