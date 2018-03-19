إزالة 675 مترا تعديات على أراضى الدولة وغلق ملهيين ليليين بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت شرطة المرافق بالبحر الأحمر اليوم، بقيادة المقدم محمد حمدى رئيس قسم شرطة المرافق، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة لإزاله التعديات على أملاك الدولة، وتم إزالة مساحة 675 متر مربع بمنطقه المستلزمات، عبارة عن دور أرضى كامل بمساحة 225 متر، وأرض فضاء على مساحة 450 مترا، وتنفيذ جزئى لقرار إزالة صادر من محافظ البحر الأحمر عبارة عن سور فيلا وحمام سباحة.

كما نفذت شرطة المرافق تنفيذاً لتعليمات اللواء حسام كمال مدير أمن البحر اأحمر، 5 قرارات غلق صادرة من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، لعدد ٢ ملهى ليلى لإدارتهما للأعمال المنافيه للآداب، وكذا شركة دعاية وإعلان ومحل زجاج، وعدد 2 كافيه بدون ترخيص.



جانب من تنفيذ قرارات الغلق