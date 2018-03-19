إحلال وتجديد كوبرى شارع الجمهورية بمغاغة بالمنيا

إحلال وتجديد كوبرى شارع الجمهورية بمغاغة بالمنياالإثنين، 19 مارس 2018 11:29 ص
جان من أعمال إحلال وتجديد كوبرى شارع الجمهورية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا،بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى شارع الجمهورية،بالتقاطع مع شارع السلام،وعلى ترعة السلام المغطاة،بتكلفة 650 ألف جنيه.
قال مجدي نصر رئيس المدينة،أن عصام البديوى محافظ المنيا، وافق على تدبير المبلغ من صندوق خدمات المحافظة، وتم إسناده الى جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، وتم عمل محضر انضمامى مع مسئولى المرافق المختلفة، وذلك لأنهاء مشكلة الهبوط المتكرر لجسم الكوبرى، وما قد يسببه من مخاطر على المارة والسيارات، على أن ينتهى العمل بالكوبرى خلال المدة المتبقية من العام المالى 2017 / 2018.
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