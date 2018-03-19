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الإثنين، 19 مارس 2018 09:54 م
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"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

الإثنين، 19 مارس 2018 09:51 م
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر مشعل بن حمد





كتبت مريم بدر الدين
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أطلق عدد من المواطنين القطريين هاشتاج "أين مشعل بن حمد"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتساؤل عن مصير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني الإبن الأكبر للمخلوع حمد بن خليفة من زوجته الأولى الشيخة مريم بنت محمد بن حمد آل ثانى، والشقيق الأكبر لأمير قطر الحالى "تميم بن حمد".

وأكد المغردين خلال الهاشتاج الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا فى قطر، بأكثر من 6 ألاف تغريدة، أن الأسرة الحاكمة فى قطر أغفلت حق "مشعل بن حمد" وأضطهدته لرفضه سياسات والده وشقيقه الظالمة.

التغريدات على الهاشتاج
التغريدات على الهاشتاج

 

فكتب سعد :"نريد توضيح أين مشعل بن حمد فهو الابن الاكبر لحمد والأحق بالحكم ، او على الأقل لايغيب هذا الغياب"، فيما كتب مشارى الشمرى :"عشرون عاماً من الاضطهاد والإذلال والتعذيب في السجون القطرية لهذا الأمير الصالح والذي رفض عقوق والده".

تعليق اخر
تعليق اخر
تساؤلات القطريين
تساؤلات القطريين

 

فيما قال خليل  المهندى :"حاربوا مشعل لأنه وقف امام الظلم حاربوه لأنه قال لا للغدر والخيانة قال لاا بوجه حمد قال لا بوجه تميم وعذب وقهر واذل ستبقى في قلوبنا يا مشعل الشرف".

ووالشيخ مشعل بن حمد بن خليفة آل ثاني، هو الأبن الأكبر لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ابن الأمير السابق من زوجته الأولى الشيخة مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني.


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مشعل بن حمد

قطر

امير قطر




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