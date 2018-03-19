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أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم طريق إسكندرية الزراعى والصحراوى

الإثنين، 19 مارس 2018 11:11 ص
أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم طريق إسكندرية الزراعى والصحراوى ونش مرور - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم سيارتين نقل، سقطت إحدهما داخل ترعة بجوار طريق إسكندرية الصحراوى، كما تم إزالة حطام حادث تصادم سيارة نقل و شرطة بطريق إسكندرية الزراعى و تم سحب جميع الكثافات من الطرق و نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى و الزراعى بوقوع حوادث مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 

 


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