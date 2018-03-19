أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم طريق إسكندرية الزراعى والصحراوى







كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور، حطام حادث تصادم سيارتين نقل، سقطت إحدهما داخل ترعة بجوار طريق إسكندرية الصحراوى، كما تم إزالة حطام حادث تصادم سيارة نقل و شرطة بطريق إسكندرية الزراعى و تم سحب جميع الكثافات من الطرق و نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى و الزراعى بوقوع حوادث مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .