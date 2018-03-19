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أهم 10 بوستات.. هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد

الإثنين، 19 مارس 2018 07:42 م
أهم 10 بوستات.. هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد محمد هنيدى





كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..
 

1- داعية سعودى عن صلاح: رسالته أفضل من 100 محاضرة.. شكرا أبا مكة

 
 
 
عائض القرنى
عائض القرنى

2- هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد يومها

محمد هنيدي
محمد هنيدي

 

3- ساويرس بعد زيارة البشير لمصر: سنكون فى طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 

4- الجار الله عن طرح شركات فى البورصة: سيكون مردودها على الدخل المصرى أفضل

احمد الجار الله
احمد الجار الله

 

5- قطريليكس: الدوحة وضعت قيودا صارمة على مشرفى انتخابات الرئاسة المصرية لديها#دوحة المكائد إفساد انتخابات #مصر.. العصابة القطرية وضعت عدة عراقيل أمام الناخبين المصريين وسلطت أبواقها الإعلامية لتشويه العملية الانتخابية. #قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تغدر_بالعرب#قطر_عراب_الفوضى pic.twitter.com/Jfqq2qahzx

 

6- خالد النبوى مستعرضا مهارته بكرة القدم: "اللى عايزين لعيبة فى الانتقالات"

 

7-  ميدو: حظوظ منتخب مصر جيدة لتخطى دور المجموعات فى كأس العالم

 

ميدو
ميدو

 

8- أحمد سعد ينشر صورة لنجمة تحمل اسمه فى ممر الشهرة بلوس أنجلوس

احمد سعد
احمد سعد

 

9- محمد رشيد: قبيل ساعات من اجتماع رام الله.. شكرا للرئيس السيسى على جهوده

محمد رشيد
محمد رشيد

 

10- ساويرس يستجيب لطلب شاب بإنشاء ملعب خماسى بإحدى قرى بمحافظة بنى سويف

ساويرس
ساويرس

 


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