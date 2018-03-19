أهم 10 بوستات.. هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد







كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات..

1- داعية سعودى عن صلاح: رسالته أفضل من 100 محاضرة.. شكرا أبا مكة



عائض القرنى

2- هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد يومها



محمد هنيدي

3- ساويرس بعد زيارة البشير لمصر: سنكون فى طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق



نجيب ساويرس

4- الجار الله عن طرح شركات فى البورصة: سيكون مردودها على الدخل المصرى أفضل



احمد الجار الله

5- قطريليكس: الدوحة وضعت قيودا صارمة على مشرفى انتخابات الرئاسة المصرية لديها#دوحة المكائد إفساد انتخابات #مصر.. العصابة القطرية وضعت عدة عراقيل أمام الناخبين المصريين وسلطت أبواقها الإعلامية لتشويه العملية الانتخابية. #قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تغدر_بالعرب#قطر_عراب_الفوضى pic.twitter.com/Jfqq2qahzx

— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) March 19, 2018

6- خالد النبوى مستعرضا مهارته بكرة القدم: "اللى عايزين لعيبة فى الانتقالات"

7- ميدو: حظوظ منتخب مصر جيدة لتخطى دور المجموعات فى كأس العالم



ميدو

8- أحمد سعد ينشر صورة لنجمة تحمل اسمه فى ممر الشهرة بلوس أنجلوس



احمد سعد

9- محمد رشيد: قبيل ساعات من اجتماع رام الله.. شكرا للرئيس السيسى على جهوده



محمد رشيد

10- ساويرس يستجيب لطلب شاب بإنشاء ملعب خماسى بإحدى قرى بمحافظة بنى سويف