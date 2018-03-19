أهم 10 بوستات.. هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد

أهم 10 بوستات.. هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيدالإثنين، 19 مارس 2018 07:42 م
كتبت مريم بدر الدين
1- داعية سعودى عن صلاح: رسالته أفضل من 100 محاضرة.. شكرا أبا مكة
عائض القرنى
2- هنيدى ينفى توسطه بصفقة عبد الله السعيد: مكنش معايا رصيد يومها
محمد هنيدي
3- ساويرس بعد زيارة البشير لمصر: سنكون فى طليعة المستثمرين بالسودان الشقيق
نجيب ساويرس
4- الجار الله عن طرح شركات فى البورصة: سيكون مردودها على الدخل المصرى أفضل
احمد الجار الله
5- قطريليكس: الدوحة وضعت قيودا صارمة على مشرفى انتخابات الرئاسة المصرية لديها#دوحة المكائد إفساد انتخابات #مصر.. العصابة القطرية وضعت عدة عراقيل أمام الناخبين المصريين وسلطت أبواقها الإعلامية لتشويه العملية الانتخابية. #قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تغدر_بالعرب#قطر_عراب_الفوضى pic.twitter.com/Jfqq2qahzx
— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) March 19, 2018
6- خالد النبوى مستعرضا مهارته بكرة القدم: "اللى عايزين لعيبة فى الانتقالات"
عشان اللي عايزين لعيبه #موسم_انتقالات 😎👇 pic.twitter.com/DZnaasxrur— Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) March 19, 2018
7- ميدو: حظوظ منتخب مصر جيدة لتخطى دور المجموعات فى كأس العالم
ميدو
8- أحمد سعد ينشر صورة لنجمة تحمل اسمه فى ممر الشهرة بلوس أنجلوس
احمد سعد
9- محمد رشيد: قبيل ساعات من اجتماع رام الله.. شكرا للرئيس السيسى على جهوده
محمد رشيد
10- ساويرس يستجيب لطلب شاب بإنشاء ملعب خماسى بإحدى قرى بمحافظة بنى سويف
ساويرس
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