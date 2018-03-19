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أهالى قرية القلمون بالداخلة يعقدون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي

الإثنين، 19 مارس 2018 11:07 م
أهالى قرية القلمون بالداخلة يعقدون مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي جانب من المؤتمر





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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عقدت حملة "كلنا معك من أجل مصر" بالوادى الجديد مؤتمرا جماهيريا كبيرا بمقر مركز شباب قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية وذلك بحضور المئات من أهالى قرى القلمون حيث تضمن المؤتمر عدد من الفقرات المتنوعة والتى تضمنت عروضا فنية لطلائع مركز الشباب وتلاميذ المدارس، كما تحدث عدد من القيادات التنفيذية والشعبية من أهالى القرية عن آليات دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

 

حضر المؤتمر المهندس منصور إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وبلاط وشرق العوينات والمهندس عبد الحكم جبالى رئيس مركز ومدينة الداخلة السابق والنائب برديس سيف الدين عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة والمهندس محمد على عبد الغنى أحد الكوادر الشبابية بالمحافظة والدكتور عبد الله كامل عضو المجلس الاستشارى بالمحافظة، وأيمن حنفى منسق حملة كلنا معك من أجل مصر بالداخلة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالداخلة.

 

وقال حسين خلف منسق عام الحملة بقرى القلمون إن أهالى القرية يحرصون على دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية فعليا وليس شعارات، ويترجم ذلك إصرارهم على حضور المؤتمر رغم وقوع حريق فى إحدى المزارع، ورغم ذلك لم يغادر المواطنون المؤتمر للاطمئنان على مزارعهم، وفضلوا البقاء لإثبات حرصهم على المشاركه الإيجابية فى دعم الرئيس السيسى أيام الانتخابات.

 

وأضاف خلف أن دواعى دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية هو يقين المواطنين بنجاح الرئيس فى قيادة المرحلة الخطيرة التى مرت بها البلاد رغم التحديات الحسيمة التى واجهته ولكنه كان حريصا على تحقيق أهداف المواطن من خلال خطة تنموية شاملة أسهمت فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على التهديدات الإرهابية التى يدعمها أعداء الوطن.

 


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