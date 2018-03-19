أنور قرقاش: زيارة محمد بن سلمان لواشنطن تحمل بعدا عربيا مهما







كتب أحمد جودة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى إلى واشنطن تحمل بعدا عربيا مهما، ففى منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير.



أنور قرقاش

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر، «أنه فى زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محوّر العرب فى زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستعادة الموقع والدور، والسعودية التى تملأ المنطقة أملا وطموحا هى لخير العرب وعزّهم».