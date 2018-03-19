video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أم تستعيث: "ولادى عندهم تليف كبدى ومحتاجين زراعة كبد فى أقرب وقت".. صور

الإثنين، 19 مارس 2018 02:16 م
أم تستعيث: "ولادى عندهم تليف كبدى ومحتاجين زراعة كبد فى أقرب وقت".. صور شهد طفلة مريضة بالتليف الكبدى





الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

مأساة حقيقية، تعيشها أسرة بسيطة من قرية "سندبسط" التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعدما أنجبت طفلين واكتشفت إصابتهما بالتليف الكبدى، فسادت قلة الحيلة أمام عدم استطاعتها على علاجهما.

 

"بموت فى اليوم ميت مرة وأنا بشوف أولادى بيضيعوا منى ومش عارف أعمل حاجة"، بهذه الكلمات روت "نورا الجمل" والدة الطفلين، "شهد وأحمد" ، والتى تروى مأساتهما وقصتهما لـ"اليوم السابع"، مطالبة بتوصيل صوتها للمسئولين ورجال الأعمال، بتبنى حالة طفليها لإنقاذهما من الموت، على أمل إنهاء معاناتهما وشفائهما من المرض. 

 

وأضافت والدة الطفلين، أنها فى أول زواجها أنجبت ولد كان يعانى من نفس المرض وبعدها توفى، ثم أنجبت "شهد" وكانت غير طبيعية، وعندها ارتفاع فى الصفرا ، ذهبنا بها إلى الطبيب وأخذت أدوية ثم عرضناها على أكثر من طبيب، وتم تحويلنا لأكثر من مستشفى آخرها مستشفى الشاطبى فى الإسكندرية، الذين أخذوا عينه من الكبد، وقالوا إن نسبة التليف عالية.

 

وبناء على الفحوصات، أخبرونا بأنه لابد من إجراء عملية زراعة كبد فى أقرب وقت، لأن نسبة التليف ونسبة الصفرا عاليه جدا، مضيفة : "فى هذا التوقيت كان لا يوجد زراعة فى مصر فأخذت شهد الأدوية، وحالتها كانت مستقرة، لكنها تعيش حياه غير طبيعيه، "لأنها كانت دائما تعبانة".

 

وتابعت الأم : " معظم الأطباء أكدوا لها أنه ليس مرض وراثى، وأن ممكن لو أنجبت أطفال مرة أخرى سيكونون طبيعيين، وبالفعل حملت فى طفلها الثانى "أحمد" 4 سنين ونصف، وتفاجأنا بإصابته بنفس المرض، وهنا كانت الصدمة، وحمدنا الله على كل شيء، و "بدأت رحله العلاج تانى واللف فى المستشفيات تانى".

 

وناشدت والدة الطفلين، المسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة من رجال الأعمال، بتبنى حالة الطفلين، وإنقاذهما من الموت، وذلك لأن حالة "شهد" تدهورت بنسبة كبيرة ونسبة "الصفرا" ارتفعت ومحتاجة زراعة كبد فى أسرع وقت.

 

 

الطفل أحمد مريض بالتليف الكبدي
الطفل أحمد مريض بالتليف الكبدي

شهد مريضه بالتليف الكبدي
شهد مريضه بالتليف الكبدي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ست بـ100 راجل.. "سامية" امتهنت تصليح الأحذية بالمحلة لمساعدة زوجها ولم تلتفت لنظرات الناس.. وتؤكد: أشعر بالفخر عندما أنادى بـ"الأسطى أم عمرو".. والشغل مش عيب.. الزوج: "كافحت معايا وربنا يبارك لى فيها"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

اخبار محافظة الغربيه

مأساة طفلين




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة