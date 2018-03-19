أمين اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسابق الزمن ويحمى كرامة العامل المصرى (صور)







كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عمال مصر هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: "عمال مصر كلهم هينزلوا ويقولوا نعم للسيسى".

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال المؤتمر العمالى الحاشد لعمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسى، قائلا: "السيسى منحاز للعمال بجد وبكل قوة ودعم الطبقة العاملة بقوانين لم يفكر فيها رئيس قبله".

وأكد وهب الله، على أن الرئيس السيسى سابق الزمن ويحمى كرامة العامل المصرى، قائلا:" إحنا عمال مصر والأمل منعقد عليكوا عشان ننزل بقوة للرد على كل العالم أننا مع قيادتنا السيسى"، مؤكدا على أن الـ4 سنوات القادمة مع السيسى سيجنى عمال مصر فيها الثمار".











































































































































