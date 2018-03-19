أمين اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسابق الزمن ويحمى كرامة العامل المصرى (صور)الإثنين، 19 مارس 2018 01:22 م
اتحاد عمال مصر
كتب محمود راغب _ تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عمال مصر هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: "عمال مصر كلهم هينزلوا ويقولوا نعم للسيسى".
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال المؤتمر العمالى الحاشد لعمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسى، قائلا: "السيسى منحاز للعمال بجد وبكل قوة ودعم الطبقة العاملة بقوانين لم يفكر فيها رئيس قبله".
وأكد وهب الله، على أن الرئيس السيسى سابق الزمن ويحمى كرامة العامل المصرى، قائلا:" إحنا عمال مصر والأمل منعقد عليكوا عشان ننزل بقوة للرد على كل العالم أننا مع قيادتنا السيسى"، مؤكدا على أن الـ4 سنوات القادمة مع السيسى سيجنى عمال مصر فيها الثمار".
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة