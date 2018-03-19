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أمير الكويت يهنىء بوتين بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
أمير الكويت يهنىء بوتين بفوزه بفترة رئاسية جديدة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح





الكويت (أ ش أ)
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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - عن خالص تهانيه بمناسبة فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق..مشيدا فى الوقت نفسه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط الكويت بروسيا.

وشدد على التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين المشتركة.

 


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الكويت

امير الكويت

بوتين

فوز بوتين بانتخابات الرئاسه

الرئيس الروسى




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