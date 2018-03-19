أمن سوهاج يقتحم جزيرة طما ويضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام







سوهاج محمود مقبول

اقتحمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، مدعومة بحملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية - جزيرة طما شمال سوهاج.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال والعميد أحمد شمندى مأمور مركز طما والرائد هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز عن ضبط عامل 21 سنة ويقيم بذات الناحية وبحوزته "3" فرد روسى صناعة محلية وضبط فلاح 58 سنة ويقيم بذات الناحية والسابق اتهامه فى "2" قضية سلاح آخرهم القضية رقم 5782 إدارى مركز طما لسنة 2014 ضرب والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 17304 جنايات مركز طما لسنة 2017 كلى 3390 شمال سوهاج [ سلاح نارى ] بجلسة 27/12/2017 غيابى ثلاث سنوا ت 14014 جنح مركز طما لسنة 2017 حصر 10543 لسنة 2017 تبديد بالحبس 24 ساعة.

كما تم ضبط عامل 45 سنة ويقيم بذات الناحية والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 8887 جنايات قسم طهطا لسنة 2014 كلى 2582 لسنة 2014 شمال سوهاج حجز بدون وجه حق بالحبس عشر سنوات و 8569 جنح مركز طما لسنة 2014 حصر 5064 لسنة 2017 كهرباء غيابى سنة وكفالة 100 جنيه.

وتم ضبط "20" حكم بإجمالى "12 قضية جزئى ، مستأنف جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين تمهيدا لعرضهم على النيابة لتتولى التحقيق.

على جانب آخر، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم عقب شن عدة حملات أمنية مدعومة بمجموعات قتالية أستهدفت حائزى المواد المخدرة والهاربين من أحكام وتم ضبط 1070 قرص مخدر و44 قطعه حشيش وشابو وضبط هارب من حكم هارب من حكم سبع سنوات فى قضية تقليد عملة.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير للقطاع يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا من ضبط عدد من قضايا المواد المخدرة.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا ومعاونى مباحث المركز ضبط 4 تجار مواد مخدرة وبحوزتهم مواد مخدره بإجمالى 1070 الف وسبعون قرص مخدر و44 قطع حشيش ومخدر الشبو وضبط متهم هارب من حكم جنائى 7 سنوات سجن فى قضية تقليد عمله.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.