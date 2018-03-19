أمن الشرقية يضبط 190حالة اشتباه ويفحص 24 مزرعة وشقق مفروشة بالصالحية وبلبيس

أمن الشرقية يضبط 190حالة اشتباه ويفحص 24 مزرعة وشقق مفروشة بالصالحية وبلبيسالإثنين، 19 مارس 2018 08:03 ص
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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شنت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، والهاربين من أحكام جنائية، بمركزى بلبيس والصالحية الجديدة.
تمكنت الحملات التى قادها اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى، من ضبط 190 حالة اشتباه، وفحص 10 شقق مفروشة و14 مزرعة، كما تم فحص 12 حالة اشتباه لقائدى السيارات تحت تأثير المخدر، وتم إيجابية 2 تم التحظ عليهم.
كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط " أحمد ال م م " 24 سنة عاطل ومقيم الطحاوية، و" وليد ع ه" 21 سنة عاطل ومقيم الطحاوية، وبحوزتهما 16 قطعة من الحشيش، تزن حوالى 200 جرام.
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