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الإثنين، 19 مارس 2018 06:49 م
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أمريكا تستعد لإعدام مهربى المخدرات.. تعرف على الدول المطبقة للعقوبة حول العالم

الإثنين، 19 مارس 2018 06:05 م
أمريكا تستعد لإعدام مهربى المخدرات.. تعرف على الدول المطبقة للعقوبة حول العالم مسيرة فى الفلبين ضد عقوبة الاعدام فى جرائم المخدرات - ارشيفية





كتبت – منى ضياء
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أعدت إدارة البيت الأبيض خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الإعدام على بعض مهربى المخدرات، من المقرر أن يعلن ترامب تفاصيلها اليوم الاثنين فى خطاب بولاية نيوهامشير، بحسب ما أوردته وكالات الأنباء.

تطبيق عقوبة الإعدام فى جرائم تهريب المخدرات هو أمر معمول به فى العديد من الدول بالفعل، تعرف على الدول التى تطبق عقوبة الإعدام على مهربى وجرائم المخدرات فى العالم من واقع نتائج تقرير منظمة العفو الدولية الأخير "عقوبة الإعدام فى 2016: حقائق وأرقام":

- صدر 3117 حكم بالإعدام نفذ منها 1032 عقوبة حول العالم فى 2016، فى جرائم مختلفة.

- 141 دولة تمثل ثلثى دول العالم ألغت عقوبة الإعدام فى كافة الجرائم عمليا.

- الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، على الترتيب، تحتل صدارة دول العالم فى تنفيذ أحكام الإعدام بالعالم فى الجرائم المختلفة، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز السابع عالميا.

- الدول التى أصدرت أو نفذت أحكام الإعدام فى قضايا بيع وتهريب المخدرات فى 2016 هى الصين، والهند، واندونيسيا، والكويت، ولاروس، وماليزيا، والسعودية، وسنغافورة، وسيريلانكا، وتايلند، والإمارات، وفيتنام.

- ألغت تايلاند عقوبة الإعدام الإلزامية فى قضايا بيع المخدرات بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 6 لسنة 2016، وقبلت توصيات بمراجعة عقوبة الإعدام فى جرائم تهريب المخدرات.

- أصدرت أندونيسيا 46 حكم إعدام متعلق بجرائم مخدرات وأعدمت 4 أشخاص فى 2016.

- فى ماليزيا صدرت أحكام بالإعدام على 20 شخصا فى جرائم تهريب مخدرات عام 2016.

- سنغافورة نفذت حكمين بالإعدام فى جرائم تهريب مخدرات وأصدرت 7 أحكام إعدام فى جرائم مماثلة فى 2016.

- فيتنام أصدرت 54 حكم إعدام فى قضايا متعلقة بالمخدرات عام 2016.

- إيران نفذت ما لا يقل عن 328 حكم إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.

- السعودية أعدمت 24 شخصا على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.

 


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