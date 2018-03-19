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أكمنة لضبط قتلة موظف شركة "المقاولون العرب" بالجيزة

الإثنين، 19 مارس 2018 09:42 م
أكمنة لضبط قتلة موظف شركة "المقاولون العرب" بالجيزة موظف شركة المقاولون العرب بالوراق





كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت مديرية أمن الجيزة عددا من الأوكار التى يتردد عليها المتهمون بقتل موظف بشركة المقاولون العرب بالوراق، في محاولة للقبض عليهم.

وذكر مصدر أمنى، أن المتهمين 3 أشقاء يقيمون بمنطقة الوراق، تم تحديد عدد من الأماكن التى يترددون عليها بعد هروبهم وجارى تضييق الخناق عليهم، وإعداد الأكمنة لضبطهم.

وقال المصدر، إنه تم الاستماع لأقوال خفير بشركة المقاولون العرب كان بصحبة المجنى عليه أثناء القبض علي أحد المتهمين خلال محاولته وشقيقه سرقة كمية من حديد التسليح الخاص بموقع بناء محور روض الفرج.

كما تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بموقع البناء.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد اعتداء مجهولين على "محمد عبد الحميد" موظف أمن بشركة المقاولين العرب، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه أثناء متابعة عمله فى موقع بناء محور روض الفرج التابع لدائرة قسم شرطة الوراق، اعتدى عليه مجهولين أثناء محاولته منعهم من سرقة متعلقات الشركة، حيث تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية.

 


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