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أسعار النفط اليوم الاثنين 19-3-2018 برنت يسجل 65.85 دولار للبرميل

الإثنين، 19 مارس 2018 07:17 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 19-3-2018 برنت يسجل 65.85 دولار للبرميل النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين 19-3-2018، حيث بلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام القياس برنت 65.85 دولار للبرميل، وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 62.02 دولار للبرميل.

ويثير ارتفاع إنتاج النفط فى الولايات المتحدة مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطى، حيث قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الأسبوعى: إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 16 مارس ليصل إجمالى عدد الحفارات النشطة إلى 800.

 

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صادرات السعودية من النفط الخام ترتفع إلى 7.170 مليون برميل يوميا فى يناير
 

ذكرت مبادرة البيانات المشتركة (جودى) يوم الاثنين إن السعودية صدرت 7.170 مليون برميل يوميا من النفط الخام فى يناير ، ارتفاعا من 7.045 مليون برميل يوميا فى ديسمبر الماضى، وقالت إن إنتاج المملكة من الخام ارتفع 0.003 مليون برميل يوميا على أساس شهرى إلى 9.983 مليون برميل يوميا فى يناير.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافى التكرير السعودية انخفض 0.206 مليون برميل يوميا إلى 2.622 مليون برميل يوميا فى يناير ، وهبطت مخزونات المملكة من النفط الخام 4.201 مليون إلى 240.808 مليون برميل فى الشهر نفسه.وزاد الحرق المباشر للخام السعودى 67 ألف برميل يوميا فى يناير إلى 327 ألف برميل يوميا.

وتراجع طلب المملكة على المنتجات النفطية 0.236 مليون برميل يوميا إلى 2.058 مليون برميل يوميا فى يناير ،وارتفعت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.406 مليون برميل يوميا إلى 1.912 مليون برميل يوميا فى يناير الماضى.

أمين عام أوبك يأمل فى استقرار سوق النفط هذا العام

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو فى تصريحات صحفية يوم الاثنين: إنه يأمل فى أن يساعد اتفاق عالمى لخفض إنتاج النفط فى إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.

وعلق باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو قائلا ”بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجى لكنه يعود إلى السوق“ مضيفا أن الدول المنتجة المشاركة فى الاتفاق تركز حاليا على تمديد الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018

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كانت أوبك ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا اتفقوا فى نوفمبر الماضى على تمديد اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.

وقال”فى الوقت الحاضر نركز على تحقيق أهدافنا وإن شاء الله خلال العام سنكون قادرين على إعادة الاستقرار إلى السوق".

ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط أوبك والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، فى يونيو. وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.


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