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الإثنين، 19 مارس 2018 11:38 ص
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أسعار العملات اليوم الاثنين 19-3-2018 الدولار يواصل الثبات واليورو متباين

الإثنين، 19 مارس 2018 11:38 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 19-3-2018 الدولار يواصل الثبات واليورو متباين عملات- أرشيفية





كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-3-2018، بين التراجع والاستقرار، حيث انخفضت عملات "اليوورو والاسترلينى والدينار الكويتى"، أمام الجنيه المصرى، فيما استقر سعر الدولار والريال السعودى.

 

غير أن التباين فى أسعار العملات بين التراجع والاستقرار، لم يأتى بين عملة وأخرى فقط، بل جاء على مستوى العملة الواحدة بين سعر الشراء وسعر البيع بها، حيث تراجع سعر البيع فى عدد من العملات كعملة اليورو الأوروبية فيما استقر سعر الشراء به.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الاثنين، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

 

سعر الدولار فى مصر
 

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين، استقراره عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5692 جنيه للشراء، و 17.6689 جنيه للبيع.

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5692 جنيه للشراء

 17.6689 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر البيع به مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، فيما استقر سعر الشراء عند سعر إغلاق أمس الأحد، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 21.51 جنيه للشراء، و 21.70 للبيع.

 

اليورو
اليورو

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

تباين سعر الجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث انخفض سعر البيع به مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، فيما ارتفع سعر الشراء عن سعر إغلاق أمس الأحد، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 24.41 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى
 

تباين سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر البيع به مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، فيما تراجع "طفيفاً" سعر الشراء، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.49 للشراء ، و 58.84 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، ولم يتغير عن سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى منذ قليل.

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

رئيس مجلس بنك القاهرة: توقيت طرح البنك بالبورصة سيتحدد مع "المركزى"
 

من ناحية أخرى، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن نسبة وتوقيت طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، سوف يتحدد بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وإدارة بنك القاهرة، والمالك وهو شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصة المال العام فى بنك القاهرة تبلغ 100%، أى مملوك بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية المالكة لبنك مصر، مؤكدا أن النسبة المقرر طرحها فى البورصة المصرية لم تتحد بعد.

   

وكانت وزارة المالية، أعلنت أمس أنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة فى الوقت الراهن عرضت خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة.

 

 

 

 

 

 


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