أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 19 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-3-2018.

البورصة توقف التداول على 13 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب، وهى المصرية للمنتجعات السياحية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، القناة للتوكيلات الملاحية، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، الألومنيوم العربية، السويس للأسمنت، مصر للفنادق، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسكندرية للخدمات الطبية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، رواد السياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه

دفعت مبيعات المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 974.650 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 616 ألف جنيه، 13.1 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.9 مليون جنيه، 53.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% عند مستوى 2863 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 17000 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 888 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 14.50 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 64.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 33.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.55%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 54.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.35%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الحفر الوطنية بسعر إغلاق 3.55 دولار بنسبة تراجع بلغت 88.91%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.42%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 27.08 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.30%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.94 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.46%

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 2.22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%