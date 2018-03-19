أردوغان يواصل انتهاكاته فى سوريا: سندخل 4 مدن أخرى بعد عفرين

وفى كلمة بأنقرة بعد يوم من اقتحام القوات التركية ومقاتلى المعارضة المتحالفين معها مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا، وقال إردوغان إن تركيا ستستهدف أيضا مناطق حول منبج والقامشلى وعين العرب ورأس العين.

وأضاف: تركيا ستنفذ هجوما ضد مسلحين أكراد فى شمال العراق إذا لم تطهر بغداد المنطقة منهم.