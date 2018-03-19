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أردوغان يواصل انتهاكاته فى سوريا: سندخل 4 مدن أخرى بعد عفرين

الإثنين، 19 مارس 2018 03:47 م
أردوغان يواصل انتهاكاته فى سوريا: سندخل 4 مدن أخرى بعد عفرين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن العمليات العسكرية التركية فى سوريا ستستمر إلى الشرق حتى يجرى تطهير بلدات تمتد لمئات الكيلومترات صوب الحدود العراقية من المسلحين.

وفى كلمة بأنقرة بعد يوم من اقتحام القوات التركية ومقاتلى المعارضة المتحالفين معها مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا، وقال إردوغان إن تركيا ستستهدف أيضا مناطق حول منبج والقامشلى وعين العرب ورأس العين.

وأضاف: تركيا ستنفذ هجوما ضد مسلحين أكراد فى شمال العراق إذا لم تطهر بغداد المنطقة منهم.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

reda

بلطجى المنطقة قاتل و سفاح وارهابى العصر

قاتل محترف 

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