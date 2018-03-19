أردوغان: سنطلب من الاتحاد الأوروبى بقية الأموال المخصصة للاجئين







أنقرة (رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبى المبلغ المتبقى من ثلاثة مليارات يورو (3.69 مليار دولار) مخصصة للاجئين السوريين خلال محادثات فى بلغاريا الأسبوع المقبل.

واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ سورى وأنفق الاتحاد الأوروبى بالفعل ثلاثة مليارات يورو لمساعدتهم فى إطار اتفاق يعود لعام 2016 للحد من الهجرة إلى أوروبا. لكن أردوغان يقول إن التكتل لا يفى بعهوده.

وأضاف "لم يجر الوفاء بالوعود التى قدمت لنا، قالوا إنهم سيعطوننا 3 مليارات يورو إضافة إلى 3 مليارات يورو أخرى من الدعم، لكن لم يدخل خزائننا حتى الآن سوى 850 مليون يورو، إذا كنتم ستقدمون تلك الأموال فلتفعلوا، هذه الأمة لديها كبرياء ولا يمكنكم العبث بكبريائنا".

وتوترت العلاقات بين أوروبا وأردوغان فى السنوات القليلة الماضية، وسيلتقى أكبر مسئولى الاتحاد الأوروبى بأردوغان فى مدينة فارنا ببلغاريا، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، فى 26 مارس لبحث علاقات تركيا بالاتحاد فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.