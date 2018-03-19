أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 18-3-2018، وجاءت أبرزها دفعت مبيعات المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 974.650 مليار جنيه.

"بالم هيلز للتعمير" يبيع 3 ملايين سهم

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إن نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، باع 3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تم إتمام عمليات ممارسة حق البيع على جميع الأسهم المتاحة بنظام الإثابة والتحفيز.

فيما قالت البورصة، مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، النصر للأعمال المدنية، باع مليون سهم، 20 ألف سهم، 63.6 ألف سهم، 2002 سهم، على التوالى، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للدواجن 55.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى 500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بى اى جى للتجارة والاستثمار، بنك فيصل الإسلامى المصرى-بالدولار، بنك قناة السويس، البنك المصرى الخليجى، 33 ألف سهم، 12.2 ألف سهم، 3850 سهم، 5 آلاف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة أمس الأحد.

تنفيذ صفقة على "بالم هيلز" بقيمة 525.3 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير لعدد 128.1 مليون سهم لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة إجمالية 525.3 مليون جنيه.

الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير إن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه (387.46 مليون دولار) في 2018، مقابل 6.6 مليار في 2017.

وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، أرباحاً بلغت 936.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 785.25 مليون جنيه فى عام 2016.

وتستهدف بالم هيلز للتعمير، خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه.

البورصة تخسر 6.3 مليار جنيه

دفعت مبيعات المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 974.650 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 616 ألف جنيه، 13.1 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.9 مليون جنيه، 53.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17172 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% عند مستوى 2863 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 17000 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 888 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير 32 شركة.