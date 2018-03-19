أبوظبى الأول ردا على مزاعم قطر: نعمل وفق معايير مهنية

أبوظبى الأول ردا على مزاعم قطر: نعمل وفق معايير مهنيةالإثنين، 19 مارس 2018 09:46 ص
تميم بن حمد والريال القطرى
رويترز
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نفى بنك أبوظبى الأول، أكبر بنك إماراتى، اليوم الاثنين أن يكون قد حاول التلاعب فى الريال القطرى.
وقال البنك فى بيان إنه يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح فى جميع الأماكن التى يعمل بها.
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