OPPO ترعى المنتخب المصرى فى مسيرة كأس العالم "روسيا 2018"







كتبت هبة السيد

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة فى الهواتف الذكية، عن رعايتها للمنتخب المصرى فى مسيرته فى كأس العالم القادم "روسيا 2018"، وذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده اتحاد الكرة لتكريم رعاة المنتخب الوطنى.

ويأتى هذا فى ظل استراتيجية الشركة لرعاية الرياضة المصرية، حيث قامت OPPO من قبل برعاية المنتخب الوطنى فى المباريات المؤهلة لكأس العالم والتى تمكن المنتخب فيها من تقديم أداء مشرف وضمان مكانًا فى كأس العالم بعد انتظار دام قرابة الثلاثون عامًا، هذا كما قام OPPO برعاية الدورى المصرى الممتاز لموسمين متتاليين آخرهم الموسم الحالى.

يأتى هذا ضمن استراتيجية OPPO للالتزام بالسوق المصرية من خلال دعم عدد من المجالات الهامة مثل الرياضة والأزياء والفعاليات الاجتماعية، وتعزيز مكانة العلامة التجارية بالانتشار فى القاهرة والساحل الشمالى مع التخطيط لتغطية أكبر لجميع محافظات الجمهورية.

وتأكيدا على الالتزام تجاه السوق المصرية، افتتحت OPPO مركزها التسويقى الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ليكون نقطة انطلاق لـ OPPO للمزيد من التوسع فى المنطقة.

وصرح أندى شى، مدير العلامة التجارية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "فخورون كوننا أصبحنا جزءًا من حلم المصريين الغالى بالتأهل لكأس العالم، كما أننا سعداء بدعمنا للمنتخب المصرى فى مشواره فى روسيا 2018، حيث أننا طالما حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من الاندماج فى السوق المصرية، كما أن خطوة رعاية المنتخب من أهم الخطوات الإستراتيجية التى نتخذها حاليًا فى سبيل تعزيز مكانة OPPO كعلامة تجارية ملتزمة بدورها نحو تنمية السوق المصرية الواعدة."

وأحرزت OPPO عددًا من النجاحات فى السوق المصرى بتقديمها سلسلة F للأسواق المصرية حيث تم مؤخرا طرح هاتفها F5الذى حقق نسبة مبيعات هائلة قبل الطرح الفعلى للهاتف فى السوق المصرى، واستنادًا لنجاح العلامة التجارية فى عام 2017، تم منح OPPO جائزة الشركة "الأسرع نموًا " فى مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك خلال حفل bt100 الذى أقامته مجلة Business Today فى فبراير 2018.