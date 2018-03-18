video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

7.7 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الأحد، 18 مارس 2018 12:00 ص
7.7 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 7650.37 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 109.33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 897.96 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 231.28 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 54.01% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 33.71%، والعرب على 12.28% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 56.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.96%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 316.33 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

13.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركتى بالم هيلز وباكين

البورصة تربح 14.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بزيادة 1.5%

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الوطنية للطباعة" بقيمة 18.1 مليون جنيه

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة