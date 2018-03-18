6 معلومات عن الأزمة المالية العالمية بعد مرور عشر سنوات عليها







رانيا فزاع

10 سنوات مرت على الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى تعتبر أكبر أزمة مالية مر بها العالم منذ الكساد الكبير فى عشرينات القران الماضى .

كان للأزمة المالية العالمية تأثيرات على عدد كبير من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والصغرى ، وللتعرف على تفاصيل ما حدث من عشر سنوات فهذه هى أهم المعلومات عنها .

1- بدأت الأزمة المالية العالمية فى أمريكا وبحسب موقع العربية فتحولت أزمة الرهون العقارية فى سبتمبر 2008 إلى أزمة بنكية ، وانهار البنك الأمريكى ليمان براذرز

وبحسب موقع سى ان ان العربية فكشف تقرير محاسبى أمريكى منتصف مارس الماضى أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق فى سبتمبر ، الذى أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التى تقارب 700 مليار دولار ، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة ، فيها الكثير من المجازفة ، إلى جانب عمليات تلاعب فى البيانات المالية.

2-كان السبب الرئيسى وراء الأزمة ما حدث من استهلاك لمحافظ الرهون العقارية وظهور فقاعة العقارات

3- وبلغت الخسائر وقتها ما يقرب من 4 مليار دولار ، وكان هذا رقم كبير وسارة غير متوقعة لواحد من أكبر البنوك الأمريكية مما خلق حالة من الذعر لدى بقية البنوك وتوقفت بعدها عن منح القروض .

4- من العوامل التى شجعت على الفقاعة العقارية السياسة الاقتصادية التى اعتمدها رئيس الفيدرالى الأمريكى وقتها وهى إبقاء معدلات فائدة متدنية وأغرق الأسواق بالدولارات ما شجع الأسر على الاقتراض لشراء المنازل كان لأمريكا دور فى الأزمة بسبب الضغوط التى مارستها على مؤسسات الائتمان وقتها حتى تقبل بمنح قروض للأسر دون تقديم ضمانات كافية ، وحتى لا تتعرض لاتهامات تضعها تحت طائلة التمييز .

5- تسببت الأزمة فى نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، و قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد أو إيقاف منح القروض إلى الأفراد خوفا من نقص السيولة وصعوبة استردادها ، ما أدى إلى حالة انكماش اقتصادى حاد لم يعرفه الاقتصاد العالمى. تسببت الأزمة المالية العالمية فى تدهور الاقتصاد الأمريكى فبلغت نسبة الانكماش مابين 0.2% إلى 1.1% بتراجع يتراوح بين 2% و2.8%.

6- وأعلنت وزارة التجارة الأميركية وقتها انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.3% فى الربع الثالث سنة 2009 مسجلا أقوى انخفاض فى سبع سنوات. كما كشف تقرير الناتج المحلى الإجمالى انخفاض الدخل الشخصى المتوفر للإنفاق بمعدل 8.7% فى نفس السنة مسجلا أشد هبوط منذ بدء إطلاق البيانات الفصلية لهذا البند عام 1947.