video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 معلومات عن الأزمة المالية العالمية بعد مرور عشر سنوات عليها

الأحد، 18 مارس 2018 11:00 م
6 معلومات عن الأزمة المالية العالمية بعد مرور عشر سنوات عليها وول ستريت





رانيا فزاع
إضافة تعليق

10 سنوات مرت على الأزمة المالية العالمية  عام 2008 والتى تعتبر أكبر أزمة مالية مر بها العالم منذ الكساد الكبير فى عشرينات القران الماضى .

كان للأزمة المالية العالمية تأثيرات على عدد كبير من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والصغرى ، وللتعرف على تفاصيل ما حدث من عشر سنوات فهذه هى أهم المعلومات عنها .

1- بدأت الأزمة المالية العالمية فى أمريكا وبحسب موقع العربية  فتحولت أزمة الرهون العقارية  فى سبتمبر 2008 إلى أزمة بنكية ، وانهار البنك الأمريكى ليمان براذرز

وبحسب موقع سى ان ان العربية  فكشف تقرير محاسبى أمريكى منتصف مارس الماضى أن انهيار بنك "ليمان براذرز" العملاق فى سبتمبر ، الذى أطلق شرارة الأزمة المالية العالمية بشكل مرعب بسبب ضخامة حجم أصوله التى تقارب 700 مليار دولار ، ناتج عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارة ، فيها الكثير من المجازفة ، إلى جانب عمليات تلاعب فى البيانات المالية.

2-كان السبب الرئيسى وراء الأزمة ما حدث من استهلاك لمحافظ الرهون العقارية وظهور فقاعة العقارات

3- وبلغت الخسائر وقتها ما يقرب من 4 مليار دولار ، وكان هذا رقم كبير وسارة غير متوقعة لواحد من أكبر البنوك الأمريكية مما خلق حالة من الذعر لدى بقية البنوك وتوقفت بعدها عن منح القروض .

4- من العوامل التى شجعت على الفقاعة العقارية السياسة الاقتصادية التى اعتمدها رئيس الفيدرالى الأمريكى وقتها وهى إبقاء معدلات فائدة متدنية وأغرق الأسواق بالدولارات ما شجع الأسر على الاقتراض لشراء المنازل  كان لأمريكا دور فى الأزمة بسبب الضغوط التى مارستها على مؤسسات الائتمان وقتها حتى تقبل  بمنح  قروض للأسر دون تقديم ضمانات كافية ، وحتى لا تتعرض لاتهامات تضعها تحت طائلة التمييز .

 5- تسببت الأزمة فى نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، و قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد أو إيقاف منح القروض إلى الأفراد خوفا من نقص السيولة وصعوبة استردادها ، ما أدى إلى  حالة انكماش اقتصادى حاد لم يعرفه الاقتصاد العالمى. تسببت الأزمة المالية العالمية فى تدهور الاقتصاد الأمريكى فبلغت نسبة الانكماش مابين 0.2% إلى 1.1% بتراجع يتراوح بين 2% و2.8%.

6- وأعلنت وزارة التجارة الأميركية وقتها انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0.3% فى الربع الثالث سنة 2009 مسجلا أقوى انخفاض فى سبع سنوات. كما كشف تقرير الناتج المحلى الإجمالى انخفاض الدخل الشخصى المتوفر للإنفاق بمعدل 8.7% فى نفس السنة مسجلا أشد هبوط منذ بدء إطلاق البيانات الفصلية لهذا البند عام 1947.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تخصص 8 ملايين دولار لحل الأزمة المالية لـ "أونروا" فى 2018

البنك الدولى ينشر دراسة لمحمود محى الدين عن الأزمة المالية العالمية

أخبار الاقتصاد

الأزمة المالية العالمية

أخبار الأزمة المالية

أمريكا

أخبار أمريكا




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة