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الأحد، 18 مارس 2018 07:13 ص
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4 قطاعات ساهمت فى نمو الصادرات بنسبة 11%.. تعرف عليها

الأحد، 18 مارس 2018 07:00 ص
4 قطاعات ساهمت فى نمو الصادرات بنسبة 11%.. تعرف عليها مساهمة القطاعات فى نمو الصادرات





مصطفى عبد التواب
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شهد الربع الثانى من العام المالى الجارى، ارتفاعاً فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، والتى ارتفعت بعدل 11% خلال النصف الأول من عام 2017-2018، وفيما يلى أهم القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظا..

 

1-الكيماويات والأسمدة شهدت نمواً بنسبة 29%

2- السلع الهندسية والالكترونية شهدت نمواً بنسبة 20%

3- الملابس الجاهزة شهدت نمواً بنسبة 17%

4- الغزل والمنسوجات شهدت نمواً بنسبة 15%

 

وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن صادرات مصر ارتفعت بواقع 11% خلال النصف الأول بما يعادل 1.1 مليار دولار، لتصبح 11.22 مليار دولار بعدما كانت 10.22 مليار دولار. 

القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظاً فى حركة التصدير
القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظاً فى حركة التصدير

 


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الصادرات

الكمياويات

المنسوجات

الالكترولنيات

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