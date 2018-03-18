4 قطاعات ساهمت فى نمو الصادرات بنسبة 11%.. تعرف عليها







مصطفى عبد التواب

شهد الربع الثانى من العام المالى الجارى، ارتفاعاً فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، والتى ارتفعت بعدل 11% خلال النصف الأول من عام 2017-2018، وفيما يلى أهم القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظا..

1-الكيماويات والأسمدة شهدت نمواً بنسبة 29%

2- السلع الهندسية والالكترونية شهدت نمواً بنسبة 20%

3- الملابس الجاهزة شهدت نمواً بنسبة 17%

4- الغزل والمنسوجات شهدت نمواً بنسبة 15%

وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن صادرات مصر ارتفعت بواقع 11% خلال النصف الأول بما يعادل 1.1 مليار دولار، لتصبح 11.22 مليار دولار بعدما كانت 10.22 مليار دولار.