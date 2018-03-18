4 قطاعات ساهمت فى نمو الصادرات بنسبة 11%.. تعرف عليها

4 قطاعات ساهمت فى نمو الصادرات بنسبة 11%.. تعرف عليهاالأحد، 18 مارس 2018 07:00 ص
مساهمة القطاعات فى نمو الصادرات
مصطفى عبد التواب
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شهد الربع الثانى من العام المالى الجارى، ارتفاعاً فى معدل نمو الصادرات غير البترولية، والتى ارتفعت بعدل 11% خلال النصف الأول من عام 2017-2018، وفيما يلى أهم القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظا..
1-الكيماويات والأسمدة شهدت نمواً بنسبة 29%
2- السلع الهندسية والالكترونية شهدت نمواً بنسبة 20%
3- الملابس الجاهزة شهدت نمواً بنسبة 17%
4- الغزل والمنسوجات شهدت نمواً بنسبة 15%
وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن صادرات مصر ارتفعت بواقع 11% خلال النصف الأول بما يعادل 1.1 مليار دولار، لتصبح 11.22 مليار دولار بعدما كانت 10.22 مليار دولار.
القطاعات التى شهدت نمواً ملحوظاً فى حركة التصدير
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