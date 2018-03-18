4 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا وأندونيسيا والصين تصل القاهرة

4 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا وأندونيسيا والصين تصل القاهرةالأحد، 18 مارس 2018 09:06 م
فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد وصول 4 افواج سياحية قادمة من بريطانيا وأمريكا وأندونيسيا والصين لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.
ووصل الى المطار فوج سياحى بريطانى قوامه 107 سائحين وتم إنهاء اجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، كما وصلت مجموعة سياحية أمريكية تضم 84 سائحا قادمين على متن الطائرة الألمانية القادمة من فرانك، بينما وصلت مجموعتين سياحيتين تضمان 231 سائح صيني وأندونيسي وتم إنهاء إجراءات وصولهما على متن رحلتين قادمتين من دبي وأبو ظبي.
قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من المطار حتى مقار إقاماتهم.
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