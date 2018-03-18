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25 مارس الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق

الأحد، 18 مارس 2018 06:28 م
25 مارس الحكم فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة الشرق ايمن نور- أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى أيمن نور، بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء القرار الصادر، بحجب موقع قناة الشرق من مصر للحكم بجلسة 25 مارس.

 

اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية .


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قناة الشرق

ايمن نور

الحوادث

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