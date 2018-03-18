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24 أبريل..النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق

الأحد، 18 مارس 2018 02:41 م
24 أبريل..النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى مشاجرة الجيرة ببولاق المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين فى اتهامهم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بولاق الدكرور التى وقعت فى يونيه من عام 2015، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، لـ 24 أبريل للنطق بالحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
 
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى مارس الماضى، بالحكم على المتهمين غيابيا بالسجن ما بين السجن من 10 سنوات إلى 15 سنة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وأحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.
 
 
 
 
 

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