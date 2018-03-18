22 أبريل.. الحكم فى دعوى أحقية محمد هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

22 أبريل.. الحكم فى دعوى أحقية محمد هاشم بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهرالأحد، 18 مارس 2018 01:01 م
جامعة الأزهر
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من محمد محمود أحمد هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2017 والذى يتضمن تكليف محمد حسين عبد العزيز بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر وأحقية الطالب في ذلك للحكم بجلسة 22 أبريل .
اختصمت الدعوى رقم 47427 لسنة 71 قضائية، كل من، شيخ الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر.
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