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15 أبريل.. الحكم فى دعوى وقف عمومية نادى الزمالك

الأحد، 18 مارس 2018 12:46 م
15 أبريل.. الحكم فى دعوى وقف عمومية نادى الزمالك الجمعية العمومية لنادى الزمالك-أرشيفية





كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حجز دعوى عمر هريدى لوقف انعقاد عمومية الزمالك للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.
 
كان عمر هريدي عضو نادي الزمالك أقام  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 29715 لسنة 68 قضائية طالب فيها ببطلان ووقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك 2014، اختصمت الدعوى رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وآخرين.
 
 

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