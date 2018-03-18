11 أبريل أولى جلسات محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة التزوير فى محررات رسمية







كتبت هدى أبو بكر

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 11أبريل المقبل لنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ (سيدة المقطم) المتهم فيها معاون مباحث قسم المقطم أمام دائرة 14 جنوب القاهرة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال معاون مباحث قسم المقطم للجنايات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة، تلقت من سيدة بمنطقة المقطم، بلاغ رقمه 2904 لسنة 2017 جنح المقطم، وقالت فيه إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين.

تبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل واقعة تحرير المحضر.

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد قرر فى سبتمبر الماضى حبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام بالتزوير في محررات رسمية وتلفيق محضر اتجار بالهيروين ضد ربة منزل في المقطم.