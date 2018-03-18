video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

11 أبريل أولى جلسات محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة التزوير فى محررات رسمية

الأحد، 18 مارس 2018 02:37 م
11 أبريل أولى جلسات محاكمة معاون مباحث المقطم بتهمة التزوير فى محررات رسمية دار القضاء العالى





كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 11أبريل المقبل لنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ (سيدة المقطم) المتهم فيها معاون مباحث قسم المقطم  أمام دائرة 14 جنوب القاهرة.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال معاون مباحث قسم المقطم للجنايات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

وكانت النيابة العامة، تلقت من سيدة بمنطقة المقطم، بلاغ رقمه 2904 لسنة 2017 جنح المقطم، وقالت فيه إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين.

تبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل واقعة تحرير المحضر.

وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد قرر فى سبتمبر الماضى حبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام بالتزوير في محررات رسمية وتلفيق محضر اتجار بالهيروين ضد ربة منزل في المقطم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفض طعن 8 متهمين فى أحداث ماسبيرو الثانية وتأييد السجن المشدد ضدهم

محكمة الاستئناف

دار القضاء العالى

معاون المقطم

سيدة المقطم

حبس معاون المقطم




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة